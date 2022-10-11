Ressam Handan Narin, ”Haziran Resimleri” adını verdiği eserlerini sergiledi.

Ressam Handan Narin, ”Haziran Resimleri” adını verdiği eserlerini sergiledi.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde doktor araştırma görevlisi olarak çalışan Handan Narin, Adana Ressamlar Derneği Kaman Sanat Galerisi’nde ”Haziran Resimleri” adlı sergisini açtı.

Güneş ışınlarının yengeç dönencesine dik geldiği için aydınlanma çemberi Haziranda kutup dairelerini teğet geçtiğini belirten Narin, "Bunun doğal sonucu olarak Kuzey Yarımküre’de güneş ışınları dik açıyla gelir. Cisimler en kısa gölgelerini oluşturur. Dolayısıyla doğada renkler daha parlak, doygun ve canlıdır. Ayrıca haziran yaz dönümünün başlangıcıdır. Doğanın uyanışının görünür hale gelmesi, bahar ayında tomurcuk veren ağaçların çiçeklerinin görsel şölenler sunmasıdır. Gökyüzündeki bulutların güneşin güçlü ışığında, vurucu tonlarla ahenk oluşturmasıdır” dedi.

Haziran serisinde odak noktasının, güneşinin yansımalarını Haziran ayının belirli imgeleri haline gelen ayçiçekleri, gelincik, kiraz ağacı gibi doğadan seçtiği kesitler üzerinde doygun komplementer renklerle ilişkisini araştırdığını anlatan Narin, "Gün batımı ve gün doğumunda bulutların hareketlerini ve zıt renklerin gökyüzünde oluşturduğu armoniyi yansıtmak istedim. Aynı zamanda tuvalimde kullandığım renklerle bir Haziran ayının sıcaklığını hissettirirken, gökyüzünün yansımalarının bir dolunay ışığındaki yalınlığını da gösterdim. Haziranı farklı bir pencereden sunmayı sergide yer alan her bir resme yeni bir duygu, yorum ve anlam katarak izleyiciyle buluşturmayı hedefledim” diye konuştu.