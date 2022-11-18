Gerger Çevre Yolu’nu da içine alan, toplam uzunluğu 36,6 kilometreye ulaşan Narince-Gerger Yol projesinin temeli atıldı.

Gerger Çevre Yolu’nu da içine alan, toplam uzunluğu 36,6 kilometreye ulaşan Narince-Gerger Yol projesinin temeli atıldı.

Temel atma treninde konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Bizler için Gerger için Adıyaman için bir hayali daha gerçekleştirmenin ilk adımını bugün atıyoruz. Bu çok önemli ve büyük bir hizmettir. İnşallah bu yolumuz kısa zamanda tamamlanarak hizmete girecek. Sadece Gerger için değil Adıyaman’ın çevre il bağlantıları da bölünmüş yol oldu. O yolların standartlarını da yükseltiyoruz. Şuana kadar yaklaşık 4,5- 5 milyarlık karayolları anlamında yatırım yapıldı. Ciddi yatırımlar yapıldı. Özellikle Narince bölgesinde hem Gerger yolu, hem Nissibi yolu, hem Narince- Akıncılar yolu ve aynı zamanda Kahta- Sincik arasında Damlacık yol ayrımı yolu eş zamanlı olarak dört önemli proje bir anda devam ediyor. Ve şuanda devam eden bütün yatırımların totalde 4,5- 5 milyara yaklaşan bir yatırım değeri olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise “Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. İlimizin özlem ve hasretle beklediği büyük projeleri gerçekleştirmeye dönük yaptığınız çalışmalar ve ilimizin ulaşım alt yapısını daha iyi bir noktaya taşımak üzere hayata geçirdiğiniz projeler nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz. Gidemediğin yer senin değildir düsturuyla çıkılan hizmet kervanında Türkiye’nin dört bir köşesinde karayollarında devrim yapılmış, ilimizde de çok önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bugün bu yatırımların bir parçası olan ve Gergerli hemşehrilerimizin büyük bir özlem ile hasretle beklediği 37 kilometrelik Gerger- Narince yolunun temelini atıyoruz. Yolumuz hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ise konuşmasında, “Adıyamanlıların ulaşımına konfor katacak Adıyaman- Narince- Gerger yolunun yapım çalışmalarını başlatıyoruz. Yaklaşık 37 kilometrelik bir yol, yatırım programına aldık sizlerin talimatlarınızla ve daha sonra ödeneğini çıkardık, ihalesini yaptık. Bugün de temel atma törenini yapıyoruz. Başlamak işin yüzde 50’sini yapmak demektir. İnşallah en kısa zamanda bu işi tamamlayacağız ve Gerger- Narince arasını da standart bir yola bağlamış olacağız. Bu yolumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ulaştırma ve altyapı projelerine verdiğimiz önem sayesinde bugün, ülkemizin her ilini, her bölgesini dünyaya bağlıyor, Türkiye’nin kalkınması ve refahı için çok güçlü bir kaldıraç görevi görüyoruz. Hükumetlerimiz döneminde, ülkemizin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için yaptığımız 1 trilyon 653 milyar liranın üzerindeki harcamanın yüzde 60’ı karayollarına aittir. 2003-2022 yılları arasında karayolları için 995 milyar 900 milyon liralık yatırım yaptık. Diğer bir ifadeyle, ülkemizin, ulaştırmanın diğer alanlarında da olduğu gibi karayolunda da 100 yılda karşılanabilecek işleri 20 yıl gibi bir sürede neredeyse tamamladık. Son 20 yılda karayollarımızdaki; bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 816 kilometrenin üzerine çıkardık.

2023 yılında bu rakamı toplamda 30 bin kilometreye ulaştıracağız. Bölünmüş yol hedefimiz 38 bin kilometre. Toplam yol ağımızın yarısını bölünmüş yol standardına kavuşturacağız. Aynı zamanda, karayollarımızdaki yol kalitesini de hızla artırıyoruz. Karayollarında yalçın dağları tünellerle, derin vadileri de viyadüklerle geçiyoruz. Hükümetlerimiz döneminde tünel uzunluğunu; 50 kilometreden alıp, 663 kilometreye çıkardık. Cumhuriyet’imizin 100. yılında tünel uzunluğumuzu 720 kilometreye ulaştırıyoruz. Köprü ve viyadük toplam uzunluğunu da 735 kilometreye yükselttik. 2023 yılı için hedefimiz; bu alanda toplam uzunluğu 770 kilometrenin üzerine taşımaktır” dedi.

“Nemrut Dağı’na erişimi kolaylaştıracak”

Karaismailoğlu, yolun Nemrut Dağı’na ulaşımı da kolaylaştıracağını kaydederek, “Yapacağımız yeni yol ile Narince-Gerger Yolu güzergahı üzerinden bulunan, UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen ve sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli turizm merkezlerinden Nemrut Dağı’na da erişim kolaylaşacak. Yerli ve yabancı turistlerin seyahatleri daha konforlu hale gelecek. Bu da turizmi canlandıracak, ticareti canlandıracak. Şehrimizi canlandıracak. Yaptığımız her bir kilometrelik yol, yapıldığı yörenin, üretiminin, istihdamının, ticaretinin, eğitim, kültür ve turizminin gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Yani yollarımız, yapıldıkları ve gittikleri yerlere ‘akarsu’ gibi canlılık katmaktadır. Narince-Gerger yol projemizin yer teslimini, bu yılın Haziran ayında gerçekleştirdik. Narince Gerger projemizle 33,1 kilometrelik tek yol ile birlikte, 3,5 kilometre uzunluğundaki Gerger Çevre Yolu yer alıyor. Bugün temelini attığımız Narince-Gerger Yolu’muzu, en kısa zaman da sizlerin hizmetine sunmayı planlıyoruz.

Projenin tamamlanmasıyla, yol güzergahımız, 2 kilometre kısalacak, seyahat süresi, 46 dakikadan 25 dakikaya düşecek. Böylece yolun fiziki ve geometrik standartlarının yükseltmiş olacağız. Zamandan 18,2 milyon lira, akaryakıttan 3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 21 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.