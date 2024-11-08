Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava, 4 sanık ve 26 tanığın dinlenmesiyle tamamlandı. Duruşma, yarın sabah avukatların savunmasıyla devam edecek.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

Duruşmanın ilk gününde "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar’ın savunmaları ve davada müşteki olan baba Arif Güran ifade işlemleri tamamlanmıştı.

Sabah saat 09.00’da başlayan duruşmada 26 tanığın beyanları dinlenildi. Sanıkların beyanları tamamlanmasıyla, duruşma yarın avukatların savunması ve Güran ailesinin yeni tanıklarının dinlenmesiyle devam edecek.