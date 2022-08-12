Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akdeniz Meyve Sineği’nde biyolojik ve biyoteknik mücadele yapılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla üreticilere 42 bin adet tuzak dağıtıldı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akdeniz Meyve Sineği’nde biyolojik ve biyoteknik mücadele yapılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla üreticilere 42 bin adet tuzak dağıtıldı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticilerimiz katıldı.

Tuzak dağıtım programının açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana İli Turunçgil Alanlarında Akdeniz Meyvesineği’ne Karşı Biyoteknik ve Zehirli Yem Kısmi Dal İlaçlama Uygulamaları Projesi’nin 2022 yılı üretim sezonunda Adana turunçgil üretim alanlarında uygulanacağını belirterek üreticilere 42 bin adet tuzak dağıtılacağını ifade etti.

2008 yılından bu yana Akdeniz Meyve Sineği ile etkin bir şekilde mücadele edildiğini kaydeden Tekin, “Turunçgilde en büyük problem Akdeniz Meyve Sineğidir. Bunun sebebi ihracat toleransı sıfırdır. Sinek vuruğu olan ürün ihracat yapıldığında alıcı ülkeler ihracatı kesiyor. Bu durumdan üreticimiz ciddi zarar görüyor. Nisan ayından itibaren yaz döneminde Akdeniz Meyve Sineği ile ciddi mücadele edilmesi gerekiyor. Sahada bu konuda çalışma yapılırken bu sineğe sebep olan etkenlerin de ortadan kaldırılması önem arz ediyor” dedi.

"Başarılı olmayı ümit ediyoruz"

Akdeniz Meyve Sineği’ne Karşı Biyoteknik ve Zehirli Yem Kısmi Dal İlaçlama Uygulamaları Projesi çerçevesinde tuzak kullanımının artırılmasını amaçladıklarını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

“Tuzak demek, hiçbir ilaç kullanılmadan yapılan mücadele demektir. Sadece sinekleri yakalıyoruz, tuzağın içine giriyor ve ordaki ilacın etkisiyle ölüyor. Böylece başarının ana sırrı tuzaklar oluyor. Ortalama bir sinek yılda 250 yumurta veriyor. Bir de bunun döngüsüyle binlerce çarpan etkisi oluyor. Bugün burada yaklaşık 42 bin adet tuzak dağıtımı yapacağız. Bu tuzakların hepsine bir sinek girmiş olsa bile mücadeleye çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Kesinlikle de birden çok daha fazla sinek bu tuzağa girecektir. İnşallah bu projede başarılı olmayı ümit ediyoruz.”

"Biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi destekliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram ise bakanlık olarak 2010 yılından bu yana biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi desteklediklerini belirterek, yıllar itibariyle bu mücadelenin yapıldığı alanlarda artış bulunduğunu söyledi. Biyolojik ve biyoteknik mücadelede kullanılan enstrümanlara da ruhsat verdiklerini ve bunlarda da ciddi bir artış olduğunu kaydeden Bayram, “Günümüzde dünya da da biyolojik ve biyoteknik mücadele ürünlerinin kullanımı yaygınlaşmakta. Ülkemizde de yaygınlaşması söz konusu. Bazı alanlarda kimyasal mücadelenin hiç uygulanmadığı üretim metodu seçilmektedir. Kimyasal mücadelede kalıntı ve pestisit önemli bir sorun. Aynı zamanda güvenilir gıdaya ulaşmada da sıkıntı oluşturmaktadır. Biz üreticilerimize biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi artırarak alternatif mücadele yöntemlerini göstermekteyiz” dedi.

Akdeniz Meyve Sineği’nin karantinada toleransının sıfır olduğunu kaydeden Bayram, Adana’da bakanlık olarak destekledikleri proje ile 11 bin dekar alanda biyolojik ve biyoteknik mücadele yapılmasını teşvik ettiklerini söyledi. Bayram, “Yüzde 50 hibe ile kitle yakalama tuzakları, yüzde 100 hibe ile de Zehirli Yem Kısmi Dal İleçleme uygulamasında kullanılacak cezbedici ve preparat dağıtımı yaptık. Amacımız diğer üreticilerin de bunu görüp yaygınlaştırması. Alternatif mücadele yöntemleri ile de Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı mücadele edilebileceğini görmeleridir” dedi.

"Daha fazla destek, daha fazla iş birliği"

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ise Akdeniz meyve sineğinin üretime, ihracata, çiftçiye doğrudan zarar veren bir sıkıntı olduğunun altını çizdi. Elban, Bununla mücadelenin kendi başına bir mücadele olmadığını da hepimiz çok iyi biliyoruz. Belediyelerimiz, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız hepsi mücadeleye destek veriyor. Ama en önemli destek çiftçilerimizden geliyor. Onların bu mücadelede çok önemli fonksiyon icra ettiklerini biliyoruz. Daha fazla destek, daha fazla iş birliği diyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından üreticilere tuzak dağıtımı yapıldı. Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram il müdürlüğü kampüsü içindeki turunçgil bahçesinde ağaçlara sembolik olarak tuzak astı.

Adana İli Turunçgil Alanlarında Akdeniz Meyve Sineği’ne Karşı Biyoteknik Ve Zehirli Yem Kısmi Dal İlaçlama Uygulamaları Projesi ile üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle toplam 7.000 dekar alanda kitle yakalama tuzakları, ayrıca yüzde 100 hibe desteğiyle de yaklaşık 4.680 dekar alanda Zehirli Yem Kısmi Dal İlaçlama uygulamasında kullanılacak cezbedici ve kimyasal preparat dağıtıldı. Kitle yakalama tuzağı ve pestisit uygulamaları ile birlikte proje toplam 11.680 dekar alanda uygulanıyor.