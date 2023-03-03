Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından Adana’nın Kozan ilçesinde bahçe sulama yapan çiftçi suyun çamurlu aktığını fark etti.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından Adana’nın Kozan ilçesinde bahçe sulama yapan çiftçi suyun çamurlu aktığını fark etti.

Kozan ilçesine bağlı Taş mahallesinde 50 dönüm narenciye bahçesinde damlama sistemi ile sulama yapmak isteyen çiftçi Osman Demir sondaj vurdurdukları kuyu suyunun depremin ardında çamurlu aktığını gördü. Daha önce berrak akan suyun bu şekilde akmasının depremle bağlantılı olabileceği belirtildi.

Narenciye üreticisi Osman Demir, “ Depremden sonra suyumuz böyle çamur gibi akmaya başladı. Burada yaklaşık 50 dönüm bahçem var. Öncesinde berrak akıyordu içme suyu olarak kullanıyorduk. Çamur akınca damlamalara su veremedik tıkamaması için. Daha öncesin böyle bir olay yaşamadık. Suyun artışında yada azalmasında sorun yok ama çamur olarak akıyor. Suyun kendi rengine dönmesi için bekliyoruz” dedi.