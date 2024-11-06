Aydın’ın Söke ilçesinde narenciye bahçelerinde yaşanan verim kaybının ardından başlatılan çalışmalar hız kesmezken Söke’de narenciye bahçelerinde zararlı kontrolleri yapılırken, hasat öncesi numune alımı yapıldı.

Narenciye ağaçlarında yaşanan verim kaybının önüne geçmek ve bahçelerdeki zararlı popülasyonunun tespitini sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, narenciye bahçelerini Akdeniz meyve sineğine yönelik hazırlanan monitör tuzakları kontrol etti. Hasat öncesi numune alımı da yapan ekiplerin, zararlı kontrollerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.