Aydın’da narenciye bahçelerinde yaşanan verim kaybının ardından başlatılan çalışmalar hız kesmezken Söke’de narenciye bahçelerinde zararlı kontrolleri yapıldı.

Aydın’ın Söke ilçesindeki narenciye ağaçlarında yaşanan verim kaybının önüne geçmek ve bahçelerdeki zararlı popülasyonunun tespitini sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, narenciye bahçelerini gezerek monitör tuzakları kontrol etti. Hasat öncesi numune alımı da yapan ekiplerin, zararlı kontrollerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Narenciye bahçelerinde zararlı kontrollerine devam edildi. Hasat öncesi numune alındı” ifadeleri yer aldı.