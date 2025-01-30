Aydın’da narenciye bahçelerinde yaşanan verim kaybının önüne geçmek hedefiyle başlatılan çalışmalar sürerken, Söke’deki narenciye bahçelerinde asılı tuzaklarda zararlı sayımı yapıldı.

Aydın’ın Söke ilçesindeki narenciye ağaçlarında yaşanan verim kaybının önüne geçmek ve bahçelerdeki zararlı popülasyonunun tespitini sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, narenciye bahçelerini gezerek feromon tuzakları kontrol etti. Asılı tuzakları inceleyen ekipler, bahçelerde zararlı sayımı gerçekleştirdi.