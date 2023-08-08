Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaca cevap veremez hale gelen Manavgat’taki Naras Köprüsü’nde başlattığı yenileme çalışmaları sürüyor. 13 metre genişliğinde, 33 metre uzunluğunda olan yeni köprü kısa sürede tamamlanarak kullanıma açılacak.

Manavgat’ın Oymapınar güzergâhında bulunan ve çok sayıda mahallenin yanı sıra, İbradı ilçesinin de geçiş güzergahında bulunan Naras köprüsünde Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor.

“Daha geniş ve sağlam olacak”

Manavgat’ın Dikmen, Bucakşeyhler, Yukarı Işıklar, Tilkiler, Sevinç, Yaylaalan, Oymapınar Mahalleleri ile İbradı ilçesinin kullandığı yoldaki çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, Naras Köprüsü inşaatına mevcut köprünün yıkımı ile başladıklarını söyledi. Daha önceki köprünün genişliği 7,5 metre olduğunu söyleyen Temuçin, “13 metre genişliğinde, 33 metre uzunluğunda yeni bir köprü inşa ediyoruz. Yaklaşık 18 metre derinliğindeki kazıklarla sert zemine kadar inip 38 tane kazıkla sağlam bir köprü inşa ediyoruz” dedi.

23 milyon tl’ye mal oldu

Daha önceki köprüden iki aracın yan yana geçmekte zorlandığına dikkat çeken Temuçin, “Araçlar birbirine yol vermek zorunda kalıyordu. Özellikle ağır tonajlı araçlar, kamyonlar ikisi birden yan yana geçemiyordu buradan. Başkanımız Muhittin Böcek’in katılımıyla muhtarlarla yapmış olduğumuz toplantıda birçok mahalle muhtarından gelen talep üzerine bu köprümüzü yeniledik. Başkanımızın seçim vaadi olmamasına rağmen bu tarz yerinde gelen taleplerin olumlu değerlendirilenleri hızlıca yerine getiriyoruz. Yaklaşık 23 milyon TL’ye mal olan Naras köprümüzü de çok kısa bir süre içerisinde tamamlayarak halkımızın kullanımına açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.