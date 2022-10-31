Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan nar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu tonlarca nar ziyan oldu.

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan nar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu tonlarca nar ziyan oldu.

Kaza, sabah erken saatlerde Afyonkarahisar-Kütahya karayolu Bayramgazi rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 KR 506 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Savrulan araç orta refüje girip devrildi. Kazada kamyonun kasasındaki tonlarca nar etrafa saçılırken, karayolunda trafik bir süre durdu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve temizlik ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından kasalardan yola düşen narların bir kısmı kamyona tekrar yüklenirken, büyük bir kısmı ise ziyan oldu.