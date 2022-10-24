Adana’nın Kozan ilçesinde hasat edilen nar tanelerinin meşakkatli ekşi yolcuğu başladı. Bahçelerden toplanan narlar dövülüp eziliyor, çıkarılan suyu kazanlarda kaynatılarak ekşiye dönüştürülüyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde hasat edilen nar tanelerinin meşakkatli ekşi yolcuğu başladı. Bahçelerden toplanan narlar dövülüp eziliyor, çıkarılan suyu kazanlarda kaynatılarak ekşiye dönüştürülüyor.

Kozan’a bağlı Kuytucak ve Karanebili Mahallelinde yaşayan kadınlar, hasat ettikleri kilolarca narın tanelerini sopayla döküyor. Nar taneleri çuvallara konularak geleneksel yöntemler ile suyu çıkarılıp odun ateşinde kazanlarda kaynatılıyor.

Sofrada salatalarda ve bulgurdan üretilen yemeklerin lezzetlerine lezzet katan nar ekişi aynı zamanda sağlığa olan faydaları ile de bölgede şifa kaynağı olarak tüketiliyor.

Kozan’da 700 rakımlı Karanebili Mahallesinde nar ekişinin sofralara uzanan yolculuğu için çalışan kadınlar kışın tüketecekleri ekşi için 12 saat boyunca mesai yapıyor.

Nar ekişi üreten Şükran Yiğenoğu, yaklaşık 500 kilogram nardan 35 -40 kilogram nar ekşisi elde edeceklerini belirterek, "Narları tek tek topluyor kesiyor sopayla döverek taneliyoruz. Ardından tane haline gelen narları çuvallarda ezerek suyunu çıkarıyoruz. Odun ateşinde yaklaşık 4-5 saat kaynatıyoruz. Yapımı çok zahmetli ama sofralarımızın vazgeçilmezi. Yaklaşık 12 saattir ekşi yapmak için mesai harcıyoruz. Bu yıl kilosu 80-100 TL arsında satıldığını biliyoruz. Çok yorucu ama köyümüzde akrabalarımızla imece usulü üretiyoruz. Şeker hastalığına iyi geldiğini biliyoruz, şifa deposu” diye konuştu.