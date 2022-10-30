İtalya Serie A takımlarından Napoli, bu sezon ortaya koyduğu performansla hem lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde rakip tanımıyor. Hücum yönüyle de dikkat çeken İtalyan ekibinde bu sezon Luciano Spalletti’nin oynattığı futbol ve alınan sonuçlar öne çıkıyor.

İtalya Serie A takımlarından Napoli, bu sezon ortaya koyduğu performansla hem lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde rakip tanımıyor. Hücum yönüyle de dikkat çeken İtalyan ekibinde bu sezon Luciano Spalletti’nin oynattığı futbol ve alınan sonuçlar öne çıkıyor.

İtalya Serie A’nın 12. haftasında karşılaştığı Sassuolo takımını 4-0’lık skorla mağlup eden Napoli, üst üste 8. galibiyetini elde etti. Maçta hat-trick yapma başarısı gösteren Victor Osimhen ligde gol sayısını 7’ye çıkardı. Oynadığı 12 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik alan Gök Mavililer, rakip filelere 30 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Bu sezon Lazio ve Milan’ı aynı skorla (2-1) mağlup eden Napoli, Roma’yı da 1-0’la geçti. Son şampiyonluğunu Arjantinli efsane Diego Maradona önderliğinde 1989-1990 sezonunda yaşayan Napoli, şimdiden en büyük şampiyon adayı olarak gösteriliyor. 2017-2018 sezonunda oynadığı 12 maçta 32 puan toplayan Napoli 5 sezon aynı başarıyı tekrarladı.

Şampiyonlar Ligi’nde de dolu dizgin

Geçtiğimiz sezonu 3. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan Napoli, bu turnuvaya da damga vurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Liverpool, Ajax ve Rangers ile eşleşen Napoli, oynadığı 5 karşılaşmada yoluna kayıpsız devam ediyor. İlk maçta son finalist Liverpool’u bozguna uğratan İtalyan ekibi, ikinci maçta İskoçya’da Rangers’ı 3-0’la geçti. Son yıllarda yeniden yapılanma ve oynadığı futbolla takdir toplayan Ajax’ı da deplasmanda 6 golle mağlup eden Napoli, dördüncü maçta da rakibine şans tanımadı ve Hollanda ekibine 10 gol atarak bir rekora imza attı. Geçtiğimiz hafta oynanan ve Diego Armando Maradona Stadı’nda konuk ettiği Rangers’ı yine aynı (3-0) skorla mağlup eden Napoli, 5 maçta 15 puan alarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Parlayan yıldız Kvaratskhelia

Bu sezon transfer edilen Gürcü futbolcu Kvhicha Kvaratskhelia, oynadığı futbol ve yaptığı skor katkısıyla hem adından sıkça söz ettiriyor, hem de Napoli’yi her kulvarda zirveye taşıyan isimlerin başında geliyor. Kvaratskhelia, 16 maçta 8 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

Kim Min-Jae değişmez isimlerden

Sezon başından Fenerbahçe’den transfer edilen Kim Min-jae 5’i Şampiyonlar Ligi, 11’i Serie A olmak üzere 16 maçta forma giyerek takımın değişmez isimlerinden biri oldu. Savunmada verdiği mücadeleyle iyi performans sergileyen Güney Koreli oyuncu, ligde de 2 gole imza attı. Bu sezon Napoli formasıyla 4. sezonunu geçiren Eljif Elmas ise 16 maçta oynadı ve 1 gol katkısı sağladı.

En golcü takım

Luciano Spalletti’nin öğrencileri, bu sezon 15 maçta 50 gol atarken, hem ligde hem Avrupa’da en golcü takım konumunda yer alıyor. 8 gollü Kvaratskhelia’nın yanı sıra, Nijeryalı Victor Osimhen 8 gol 1 asist, Giovanni Simeone 6 gol, Giacomo Raspadori de 5 gol 2 asist yaparak performansıyla öne çıkan isimler oldu. Öte yandan İtalyan ekibinde 16 futbolcu gole katkı sağlarken, Mario Rui de 6 asistle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.