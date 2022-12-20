Sivas Teknokent Koleji Matematik Öğretmeni Şura Kılıç köklü sayılar konusunun öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılması için konuyu “Napier’in Sihirli Çubukları Dönüşüyor” adlı projeyle desteklediklerini belirtti.

Sivas Teknokent Koleji Matematik Öğretmeni Şura Kılıç köklü sayılar konusunun öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılması için konuyu “Napier’in Sihirli Çubukları Dönüşüyor” adlı projeyle desteklediklerini belirtti.

Sivas Teknokent Koleji çeşitli alanlarda proje üretmeye devam ediyor. Derslerin proje tabanlı eğitimlerle gerçekleştirildiği Sivas Teknokent Koleji özgün ve kalıcı içerikler geliştirmeye devam ediyor. Sivas Teknokent Koleji Matematik Öğretmeni Şura Kılıç köklü sayılar konusunun öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılması için konuyu “Napier’in Sihirli Çubukları Dönüşüyor” adlı projeyle desteklediklerini belirtti.

Kılıç projeyle ilgili yaptığı açıklamada: “9. sınıf matematik dersinde köklü sayılar konusu işlenirken karekök almada yaşanılan zorluklar karşısında öğrencilerin motivasyonunda düşmeler görülmekte bunun sonucunda da öğrencilerin matematik dersine karşın olumsuz yargıları oluşmaya başlamaktadır. Tüm bu durumları ortadan kaldırmak ve yeterince soyut olan matematik dersine bir somutluk ve eğlence katmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirmeye karar verdik. Projemiz de Napier’in kemiklerini kare kök almak için kullanacağız. Bunun için çubukları CNC kesim ile keserek çubukların altına kuracağımız bir led sistemi ile aydınlatacağız. İlgili çubukların üzerindeki sayılar led ışıkla beraber, tahtanın üzerine yerleştireceğimiz bir cam zeminin üzerine yansıyacak. Burada yansıyan sayılar ile yapacağımız gerekli işlemlerle sonuca varacağız. Lise 9. Sınıf öğrencilerinin karekök alma konusunda yaşadıkları zorluklar karşısında motivasyonlarını kaybederek matematik dersine karşı ön yargı oluşturduklarını gördük. Bu durumu ortadan kaldırmak için Görsel 2-3 şeklinde bir sistem geliştirerek öğrencilerin matematik dersini daha çok sevmelerini ve soyut olan matematiğe farklı bir öğrenme materyali katarak öğrencilerdeki öğrenme isteğini arttırarak kalıcı hale getireceğiz.” ifadelerine yer verdi.