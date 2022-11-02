ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşi Paul Pelosi’ye çekiçle saldıran David DePape’nin tutuklu yargılanmasına karar verildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşi Paul Pelosi’ye çekiçle saldıran David DePape’nin tutuklu yargılanmasına karar verildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi’ye çekiçle saldıran David DePape ilk kez San Francisco’daki yüksek mahkemeye çıkarıldı. Suçsuz olduğunu iddia eden DePape, mahkemede yalnızca yargıcın, adının doğru telaffuz edilmesine yönelik sorduğu soruya "evet" cevabını verdi. Yargıç, DePape’nin kefaletsiz şekilde tutuklu yargılanmasını hükmetti.

"Çok fazla spekülasyon var"

DePape’nin avukatı Adam Lipson, polis raporlarını görmediğini söylerken, "Müvekkilim ile ilk kez dün akşam kısa bir görüşme yapabildim" dedi. Müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin bilgi vermeyen Lipson, "DePape’nin hakkında çok fazla spekülasyon var. Bu kesinlikle araştıracağımız ve savunma ekibi olarak inceleyeceğimiz bir konu" ifadelerini kullandı. San Francisco Bölge Savcısı Brooke Jenkins ise, "Davanın spekülasyonlara karşı açık olduğu belli. Bu yüzden de konunun tüm platformlara yayıldığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Cinayete teşebbüs, konut dokunulmazlığı ihlali, saldırı, yaşlı istismarı ve kamu görevlisini tehdit etmek suçlarından yargılanan DePape’nin 13 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Bir sonraki duruşmanın 4 Kasım’da yapılması planlanıyor.

Hedef Nancy Pelosi’ydi

Pelosi, 28 Ekim’de California eyaletine bağlı San Francisco’daki evinde çekiçle saldırıya uğramış, kafatasında kırık, sağ kolunda ve ellerinde çeşitli yaralanmalar tespit edilmişti. Polis, DePape’in saldırıyı “hedef gözeterek” yaptığını ve eve girdikten sonra Paul Pelosi’ye “Nancy nerede” diye bağırdığını aktarmıştı. DePape’nin yanında bant, ip ve diğer materyaller bulunmuş, Nancy Pelosi’yi bağlamayı planladığı ifade edilmişti.

ABD Kongre Polisi ise Nancy Pelosi’nin saldırının meydana geldiği sırada başkent Washington DC’de olduğunu ve yanında korumalarının bulunduğunu açıklamıştı. Paul Pelosi’ye saldıran şüpheli gözaltına alınmıştı.