ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşine çekiçle saldıran zanlı David DePape hakkındaki suçlamaları reddetti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşine çekiçle saldıran zanlı David DePape hakkındaki suçlamaları reddetti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin San Francisco’da bulunan evine girerek Pelosi’nin eşi Paul Pelosi’ye çekiçle saldıran 42 yaşındaki zanlı David DePape, hakkındaki suçlamaları reddetti. San Francisco Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada, Nancy Pelosi’nin eşi Paul Pelosi’nin kafasına çekiçle vurarak yaraladığı iddia edilen zanlı David DePape, cinayete teşebbüs, konut hırsızlığı ve ölümcül bir silahla saldırmakla suçlandı. San Francisco Bölge Savcısı Brooke Jenkins duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "DePape, yargılanacak ve işlediği iğrenç suçlardan sorumlu tutulacaktır" ifadelerini kullandı. DePape’nin hakkındaki suçlamaları reddetmesiyle hızlı yargılanma hakkından feragat ettiği ve duruşma tarihini belirlemek üzere 23 Şubat’ta tekrar mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz 28 Ekim’de yerel saatle 02.00 civarında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin eşine saldıran 43 yaşındaki zanlı DePape, Pelosi’nin San Francisco’daki konutuna girmek ve 85 yaşındaki eşi Paul Pelosi’nin kafasına çekiçle vurarak yaralamakla suçlanıyor. Olayın ardından açıklama yapan Nancy Pelosi’nin sözcüsü, Paul Pelosi’nin kafatası kırığı ile sağ kolu ve ellerinde ciddi yaralanmalar meydana geldiğini söylemişti. DePape, Kasım ayında yapılan ilk duruşmada da hakkındaki suçlamaları ve tüm iddiaları reddetmiş ve kefaletle serbest bırakılmıştı. Aralık ayında yapılan bir duruşmada ise savcılar Paul Pelosi’ye yönelik saldırıyla ilgili kamera görüntülerini ve 911 arama kayıtlarını mahkemeye delil olarak sunmuştu. Delillere göre, saldırgan ile karşılaşan Paul Pelosi, DePape’ye tuvaleti kullanması gerektiğini söyleyerek cep telefonuyla 911’i aramış ve yardım istemişti. Olay yerine giden polis, DePape ve Paul Pelosi’nin çekiçle mücadele ettiğini ve ardından DePape’nin çekicin kontrolünü ele geçirerek Paul Pelosi’nin kafasına vurduğunu söylemişti.