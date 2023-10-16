Samsunlu Yazar Nazlı Namlı, üçüncü baskısına çıkan ’Meyveli Çikolata Ağacı ve Ejderha’ adlı çocuk masalı kitabını düzenlenen imza gününde minik okuyucularıyla buluşturdu.

Samsunlu yazar ve aynı zamanda İngilizce öğretmeni olan Nazlı Namlı’nın, üçüncü baskısına çıkan ‘Meyveli Çikolata Ağacı ve Ejderha’ adlı çocuk masalı kitabı için düzenlediği imza günü büyük ilgi gördü. Okul öncesi ve ilköğretim 1’inci, 2’nci sınıf öğrencilerine hitap eden ‘Meyveli Çikolata Ağacı ve Ejderha’ adlı masal kitabının imza gününe sadece minik öğrenciler değil, büyükler ve kitapseverler de katıldı. Yazar Nazlı Namlı, kaleme aldığı ilk çocuk masalı kitabını sırayla imzalayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Namlı ayrıca, imza gününe katılanlarla da kısa bir söyleşi yaptı.

“İlham kaynağım çocuklar”

İlk kitabını okuyucularla buluşturduğu için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Nazlı Namlı, yeni masallarının da yolda olduğu müjdesini verdi. Çocuk edebiyatına çok büyük ilgisi olduğunu belirten Yazar Nazlı Namlı, “Meyveli Çikolata Ağacı ve Ejderha benim ilk kitabım. Üçüncü baskıya çıkan masal kitabımda özellikle doğa sevgisi, arkadaşlık, dayanışma ve duygu temalarına yer verdim. Aynı zamanda İngilizce öğretmeniyim. Mesleğimden dolayı çocuklarla uzun zaman geçirdim. Onların gözünden bakabilmek ve onlara yol göstermeyi hedeflemek çok önemli. En temelinde de çocukları çok seviyorum. Tüm bu enerji akışı beni masal yazmaya yönlendirdi ve ilk olarak bu kitap ortaya çıktı. Kısacası bana ilham kaynağı oldular. Çocuklarımızın da kitabıma büyük ilgi göstermesi beni ayrıca çok mutlu etti. Bugün bunu tekrar anlamış oldum. Bu güzel duygularla da yazmaya devam ediyorum ve edeceğim. Çok yakında yeni kitaplarım da okuyucularla buluşmuş olacak. Yazdığım masallarımda çocuklarımıza anlamlı güzel bir hatıra bırakmak istiyorum. Onlara dokunabildiysem ne mutlu bana. Bugün imza günüme teşrif eden başta çocuklar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.