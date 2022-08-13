Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde belediye tarafından namaz sonrası cemaate aşure dağıtıldı.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde belediye tarafından namaz sonrası cemaate aşure dağıtıldı.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla öğle namazı sonrası cemaate aşure ikram edildi. Halfeti Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen aşure dağıtım programına Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile birim Müdürü Eşref Arıkan da katılarak vatandaşlara aşure ikram etti. Aşureyi alan vatandaşlar, Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile dağıtımı gerçekleştiren belediye ekiplerine teşekkür etti.

Programda yaklaşık bin kişiye aşure dağıtıldığı belirtildi.