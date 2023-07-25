Kapaklı’da yatsı namazını kılmak için camiye giden yaşlı adama otomobil çarptı.

Kapaklı Atatürk Mahallesi’nde evinden yatsı namazını kılmak için çıkan gözleri görmeyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, edinilen bilgiye göre Kapaklı Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi üzerinde saat 22.00 sularında gerçekleşti. Erbay Caddesi üzerinde aşırı hız yapan 19 yaşındaki 59 PP 909 plakalı otomobili kullanan genç, yoldan karşıya geçmek isteyen gözleri görmeyen M.D.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 metre ileriye fırlayan M.D. ağır yaralandı.

Polis ekipleri havaya ateş açtı

Yaşanan kazayı gören halk, 19 yaşındaki araç sürücüsünü darp etmeye kalktı. Hızlıca olay yerine intikal eden polis ekipleri, öfkeli halkı sakinleştirmek için havaya ateş açtı ve sürücüyü darp etmek isteyen vatandaşlara müdahale etti.

19 yaşındaki sürücü gözaltına alındı

Kazada ağır yaralanan M.D., olay yerine gelen ambulans ekipleriyle hastaneye kaldırılırken 19 yaşındaki sürücü Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince gözaltına alındı. Kazada hasar alan otomobil ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.