İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut ve programın hazırlanması ve düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve okul idarecilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen konferans büyük ilgi gördü. Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü eser yazar buluşması programı çervesinde İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut, Kahta Kültür Merkezi konferans salonunda 4 oturum şeklinde yaklaşık 2 bin 300 öğrenciyle buluştu.

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Namaz Dirilişe Çağrı adlı konferansı düzenlendi.

Adıyaman’da güz kursları devam ediyor

Adıyaman’da güz kursları devam ediyor

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