Son üç sezon Efeler Liginde Yozgat’ı başarı ile temsil eden ve Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 4. Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor, yoluna namağlup devam ediyor.

Son üç sezon Efeler Liginde Yozgat’ı başarı ile temsil eden ve Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 4. Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor, yoluna namağlup devam ediyor.

Yeni sezon başında değişim, gençleştirme ve altyapıdan yetiştirdiği sporcularla Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, 6. hafta sonu itibariyle yoluna yenilgisiz devam ediyor.

Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı Onursal Başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirten Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Takımımıza inancım sonsuz, onlara başarılar diliyorum. Gençlerimize verdiğimiz desteğin karşılık görmesi bizleri sevindirmektedir. Biz Sorgun’da spora çok önemli yatırımlar yaptık. Sporun her branşında yetenekli gençlerimiz var. Önemli olan bu yeteneklerin doğru ve verimli kullanılmasıdır. Bizler de bu imkanı sağlıyoruz. Yeniden oluşturduğumuz voleybol takımımızın başarılı bir şekilde ilerlemesi ve maç kaybetmeden devam etmesi bunun kanıtıdır. Spor yapan her genç bizler için çok değerlidir. Gençlerimizin başarılarını ve motivasyonlarını arttırmak için elimizden gelen desteği vereceğiz. Takımımızın gayreti, teknik ekibimizin başarılı stratejileri ile sezon sonunda birinci lige yükselme hedefine emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.