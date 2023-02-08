Ankara’nın Nallıhan ilçesinde KİAŞ personeli toplam 700 kişilik ekiple deprem bölgesine hareket etti. Bugün Çayırhan’dan hareket eden madenci ekibi yardım eli uzatmak için deprem bölgesine 10 otobüsle yola çıktı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde KİAŞ personeli toplam 700 kişilik ekiple deprem bölgesine hareket etti. Bugün Çayırhan’dan hareket eden madenci ekibi yardım eli uzatmak için deprem bölgesine 10 otobüsle yola çıktı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş yaptığı açıklamada "Depremin yaşandığı ilk dakikadan itibaren gerek Kaymakamlık gerek sivil toplum kuruluşları ile depremzedelerimize yardım eli uzatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Madenci arkadaşlarımıza deprem bölgesinde kolaylıklar diliyorum. Rabbim yardımcıları olsun" dedi.