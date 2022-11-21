Nallıhan Belediyesi ilçedeki ulaşımın rahat sağlanabilmesi adına yol çalışmalarına başladı

Nallıhan Belediyesi ilçedeki ulaşımın rahat sağlanabilmesi adına yol çalışmalarına başladı

Nallıhan Belediyesi ilçe genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için projelerini bir bir hayata geçiriyor. Planlanan program dâhilinde yol çalışmalarını sürdüren Nallıhan Belediyesi ilçe genelinde altyapı ve doğalgaz çalışmaları tamamlanan Nasuhpaşa, Atatürk ve Hacibey mahallelerinde parke taşı ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş yaptığı açıklamada, “Nallıhan ilçemizde yaptığımız planlamalar doğrultusunda Hacibey Maahallemizi sıcak asfalt ile buluşturuyoruz. Ekiplerimizi sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. İlçemizin hemen hemen tüm mahallelerinde çalışmalar sürerken parke taşı ve kaldırım çalışmalarımız da devam ediyor. Nallıhan Belediyesi olarak sadece ilçe merkezinde değil aynı zamanda kırsal mahallelerimizde de sokaklarımızda parke taşı döşeme çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz gece-gündüz demeden vatandaşlarımızı konforu ve refahı için yoğun gayret gösteriyor. Tüm çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.