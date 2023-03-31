Nallıhan Belediyesi, Ramazan ayı süresince yaşlı ve ihtiyaç sahibi toplam 2 bin aileye sıcak yemek dağıtıyor.

Nallıhan Belediyesi ekipleri, Nallıhan Kaymakamlığı iş birliğinde faaliyete geçen aşevinde hazırlanan iftar yemeklerini yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırıyor. Nallıhan Belediye Başkan İsmail Öntaş, belediye ekiplerinin kentte ihtiyaç sahiplerine ve yaşlı vatandaşlara destek olduğunu söyleyerek “Ramazan ayı bereket ayıdır, paylaşma ayıdır. Ramazan paylaşmaktan gelir. Bizler de belediye ekiplerimizle her Ramazan olduğu gibi zilleri bereket için çalıyor, günlük 2 bin iftar yemeğini ihtiyaç sahibi, yaşlı ve depremzede vatandaşımız için aşevimizde hazırlayarak sıcak gülümsemelerine ortak oluyoruz” dedi.

Her gün bir mahalleye iftara gittiklerini ve gidemedikleri mahallelere de iftar yemeği yolladıklarını ifade eden Öntaş, “Nallıhan Belediyemiz olarak ulaştırdığımız 2 bin yemeğin yanında birlik ve beraberlik duygularına da dikkat çekmek için her akşam iftarımızı bir mahallemizde açarak, mahalle halkımızla bir araya geliyoruz. Gidemediğimiz mahallelerimize de iftar yemeklerini ulaştırarak vatandaşlarımıza selamlarımızı iletiyoruz’’ diye konuştu.