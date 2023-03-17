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Edinilen bilgiye göre olay dün sabah 10.30 sıralarında Nallıhan Ankara kara yolunda Eymir beklemesi mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybeden 06 CFU 028 plakalı tırın sürücüsü şarampole devrildi. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü tırdan çıkararak hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nallıhan Ankara kara yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyeti kaybedilen tır devrildi. Devrilen tırda bir kişi yaralandı.

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