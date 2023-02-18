Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şikayet üzerine harekete geçerek nakliyecilerin taşıma izin belgesini kontrol etti. Yapılan denetimlerde fahiş fiyat uygulanmaması uyarısında bulunan zabıta ekipleri, izin belgesi olmayan 20 nakliyeciye cezai işlem uyguladı.

Deprem anı marketin güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Deprem anı marketin güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda nakliyecilik yapan kişi ve firmalara yönelik denetim yaptı.

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