Gaziantep’te bir nakliye firmasına ait ev eşyası yüklü kamyonet, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Yangında araçtaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir nakliye firmasına ait kamyonet seyir halindeyken aracın ev eşyası yüklü dorse bölümünde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, sürücü yangını söndürmek için çevrede su bulmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların hemen müdahale ettiği yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmasının ardından söndürüldü. Kamyonetteki eşyaların küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.