Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği toplam 11 ilden Muğla’nın 13 ilçesine yerleşen depremzede vatandaşların okul çağındaki çocuklarının okullara kayıtları devam ediyor.

13 Mart tarihi itibari ile Muğla’nın 13 ilçesine kayıt yaptıran depremzede öğrenci sayısı 6 bin 637’ye ulaştı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13 ilçede kurulan ‘Eğitim Danışma’ masalarında, deprem bölgesinden gelen ailelere, eğitim konusunda rehberlik ve yönlendirme çalışmaları yapılıyor. Eğitim Danışma masalarında görevli personel tarafından her bir veliye ulaşılarak süreç hakkında bilgi verilirken, afet bölgelerinden gelerek Muğla’da misafir edilen 6 bin 637 öğrenci, sağlıklı ve güvenli bir şekilde kendilerine en uygun okullara yerleştirildi.

Muğla’daki okullarda eğitim ve öğretime başlayan öğrencilerin ilçelere göre dağılımında ilk sırada Bodrum yer aldı. Bodrum’da Bin 189 depremzede öğrenci kayıt yaptırırken, Menteşe ilçesinde Bin 132, Fethiye’de Bin 021, Marmaris’te 954, Milas 699, Ortaca 338, Dalaman 337, Seydikemer 213, Datça 250, Köyceğiz 172, Yatağan 165, Ula 137, Kavaklıdere’ye 30 ve Yatağan’a 165 depremzede öğrenci kayıt yaptırdı.