Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekibi, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından bakılan köpeklerin kulübelerini onardı.

NAK ekipleri, bu defa sahipsiz köpeklerin kulübelerini onarmak ve bakım yapmak için HEPAD’ın yardımına koştu. HEPAD tarafından yardımlarla bakılan yaklaşık 600 sahipsiz köpeğin 30 kulübenin bakım ve onarımını NAK ekipleri yaptı.

Bahçe ve kulübelerin bakımında boyama, tamirat işlerini 2023 yılı içerisinde 5’ci kez gerçekleştirdiler. Daha öncesinde sıfır kulübeler yapan NAK ekibi bu yıl mevcutta bulunup hasar gören kulübeleri tamir etti.

NAK Operasyon Sorumlusu Pınar Bulmuş,”NAK ekibi olarak Her Eve Bir Pati Derneği’ne uzun yıllardır, teknik ve güç gerektiren işlerde destek veriyoruz. Bu yıl 5’ci sini gerçekleştirdiğimiz programda bir araya geldik. Bu yıl yeni bir kulübe yapmak yerine, mevcutta bulunup hasar gören kulübelerin onarımlarını yaptık. Bugün 30 kulübe onarımı yaptık, umarım bir faydamız dokunmuştur" dedi.

600 Köpeğe ev sahipliği yapan HEPAD Başkanı Emre Demir, ”Her yıl kış öncesi, terk edilmiş ve kırsalda yaşama zorunluluğuna bırakılmış dostlarımı için yaptığımız kulübe etkinliğimize bu senede devam ediyoruz. NAK ile birlikte terk edilmiş dostlarımız için yapılan bütün kulübelerimiz onardık ve kırsal içinde hazırlığımızı yaptık. Emek veren herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.