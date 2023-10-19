Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılı çerçevesinde düzenlenen liseler arası voleybol turnuvasında Naip Hüseyin Anadolu Lisesi kız voleybol takımı şampiyon oldu.

Köyceğiz Yeni Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda sporcular büyük performans sergiledi. Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi kız voleybol takımı birinci olarak müsabakaları tamamladı. Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Yetkilileri; “Okulumuz kız voleybol takımı "voleybol kızlar A il birinciliği ilçe elemelerinde" Köyceğiz şampiyonu olarak ilçemizi temsil hakkı kazanmıştır. Şampiyon kızlarımızı tebrik eder, Beden Eğitimi Öğretmenimiz Murat Kaplan ile Emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Yöneyler’e teşekkür ederiz. İl maçlarında takımımıza başarılar dileriz” ifadelerinde bulundu.