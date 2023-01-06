1986’da Melbourne’de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye’ye iltica eden Naim Süleymanoğlu’ nun şampiyonanın veda partisinden özgürlüğe kaçış öyküsünün kahramanı Rasim Arda 50 yıllık hayali olan ay yıldızlı pasaportuna kavuşacak.

1986’da Melbourne’de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye’ye iltica eden Naim Süleymanoğlu’ nun şampiyonanın veda partisinden özgürlüğe kaçış öyküsünün kahramanı Rasim Arda 50 yıllık hayali olan ay yıldızlı pasaportuna kavuşacak.

1968 yılında Bulgaristan’dan mülteci olarak Avusturalya’ya giden Rasim Arda yıllar sonra Naim Süleymanoğlu’nun kaçışını organize ederken, TodorJivkov yönetimindeki Bulgaristan’ın isim değiştirme ile başlayan Türkleri asimile etme planından sonra 1989 dan itibaren isteğe bağlı olarak Türkiye’ye göç başlatıldı.

Rasim Arda, mülteci statüsünde olduğundan eşi, çocukları Türk vatandaşı olduğu ve otuz yıldır Bursa’da ikamet izni ile oturduğu halde yıllardır Türk vatandaşı olamamanın üzüntüsünü yaşadı. Dünyanın en prestijli 7’nci pasaportuna sahip olmasına rağmen, çok istediği ay yıldızlı kimlik ve pasaportuna Tunaboylular ve Deliormanlılar Dernek Başkanı Süleyman Ulusoy’un çabaları ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin sayesinde kavuşacak.

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Başkan Süleyman Ulusoy üye Nizami Altınel, İstişare Kurulu üyesi Osman Gürçay ve Rasim Arda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kabul edilerek vatandaşlık müjdesini bizzat aldı. Naim Süleymanoğlu’nun filminin ana karakterlerinden, galasının şeref konuğu ve arkadaşı Rasim Arda’ya en çok istediği ay yıldızlı kimlik taşıma hakkı teslim edilmiş oldu.