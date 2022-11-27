Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karagöz Kukla Festivali’nde ‘Naif Bey ve Yaveri’ oyunu seyirci ile buluştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karagöz Kukla Festivali’nde ‘Naif Bey ve Yaveri’ oyunu seyirci ile buluştu.

Hem eğlenceli hem de eğitici etkinliklerin gerçekleştirildiği EXPO Antakya alanında çocukların yanında yetişkinlerin de keyifli vakit geçirdiği kukla oyunu yoğun ilgi gördü.

Naif Bey’in bir çorap olarak kukla olma serüvenin Gökhan Yılmazer tarafından anlatıldığı eğlenceli kukla oyununda Hataylılar kahkaha dolu bir hafta sonu geçirdi.

Kukla oyununu eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ile birlikte izleyen Başkan Savaş oyun sonunda, “Bu alan çok güzel oldu. Burada her şeyi yapıyoruz. Sanatsal faaliyetlerimize devam ediyoruz ve Hatay’ın sanat ve kültür şehri olduğunu görüyoruz. Burası kültür, eğlence, ekonomi ve eğitim gibi birçok alanda Hatay’a hizmete edecek. Karagöz kukla festivalimiz bu sene ilk oldu ama inşallah yine yapacağız” dedi.