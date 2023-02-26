Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, cumartesi günü yapılan genel kurulun ardından sahalarında Kayserispor ile oynadıkları maçtan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Yamak, teknik direktör değişikliği düşünmediklerini belirterek, Hakan Keleş ile yola devam edeceklerini ifade etti.

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, cumartesi günü yapılan genel kurulun ardından sahalarında Kayserispor ile oynadıkları maçtan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Yamak, teknik direktör değişikliği düşünmediklerini belirterek, Hakan Keleş ile yola devam edeceklerini ifade etti.

Rakipleri karşısında oyuna tutuk başladıklarını ancak ikinci yarıda gerçek güçlerini sahaya yansıttıklarını ifade eden Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, "Yeni göreve gelmiş yönetim olarak ilk maçımızda taraftarlarımıza evimizde 3 puan hediye etmek istiyorduk ama olmadı. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve devreye 2-0 mağlup girdik. Ancak ikinci devrede gerçek gücümüzü herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıdaki iyi futbolumuzun yanı sıra oyuncularımızın gösterdikleri kazanma hırsı, istek ve arzuları bize ilerisi için çok olumlu mesajlar verdi. Çok fazla pozisyona girdik fakat değerlendiremedik. Ayrıca futbol şansı da yanımızda değildi. Taraftarlarımızın endişesi olmasın, biz bu oyuncu gurubuna güveniyoruz. Kayserispor maçının ikinci devresindeki iyi oyunumuzu daha da geliştirerek Süper Lig’de kalıcı olduğumuzu herkese göstereceğiz" dedi.

"Hakan Keleş ile yolumuza devam edeceğiz"

Teknik Direktör Hakan Keleş ile yola devam edeceklerini kaydeden Yamak, "Bu takımı en iyi Hakan hoca tanıyor. Yönetim olarak teknik direktör değişikliğine gitmek gibi bir düşüncemiz yok. Hakan Keleş ile yolumuza devam edeceğiz. Bu hafta içerisinde takımın biriken ödemelerini de yapmaya başlayacağız. Daha önce de dile getirdiğim gibi biz Giresunspor’un sorunlarını biliyoruz ve bu sorunları çözmek için göreve geldik. Hem sportif hem de mali sorunları el birliğiyle çözüp, Süper Lig’de kalıcı olacağız" şeklinde konuştu.