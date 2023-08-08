ABD tarafından Japonya’nın Nagasaki şehrine düzenlenen ikinci atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler felaketin 78. yıl dönümünde yarın düzenlecek törenle anılacak.

ABD’nin Japonya’nın Nagasaki şehrine atom bombası atmasının 78’inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler trajedinin yaşandığı kentte yarın düzenlenecek törenle anılacak. Her yıl Nagasaki Barış Parkı’nda düzenlenen geleneksel tören, ülkede etkili olan Khanun Tayfunu nedeniyle 1963’den bu yana ilk kez kapalı bir alanda gerçekleştirilecek. Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve yabancı ülke temsilcileri de "Dejime Messe Nagasaki" adlı fuar merkezinde yapılacak törene katılmayacak. Tayfunun neden olduğu olumsuz hava koşullarının risk oluşturması halinde ise etkinlik iptal edilecek.

İkinci hedef Nagasaki olmuştu

ABD, 6 Ağustos 1945’te dünya tarihinde ilk kez Hiroşima’da Japonya’ya karşı Little Boy (Küçük Oğlan) adlı atom bombasını kullanmış, yaklaşık 140 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırı yüz binlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu. Hiroşima saldırısından günler sonra Japon halkı, Little Boy’un şokunu henüz atlatamamışken, Nagasaki şehrine düzenlenen Fat Man (Şişman Adam) isimli atom bombası saldırısının neden olduğu yıkımla yüz yüze gelmişti. ABD hava kuvvetlerinin B-29 tipi bombardıman uçağı “Bockscar”, 9 Ağustos 1945 günü yerel saatle 03.47’de Tinian Adası’ndan havalanmış, böylece ikinci atom bombasının bir Japon şehrine atılmasını hedefleyen operasyon başlatılmıştı. Üzerinde ABD askerleri tarafından yazılan “Size bir hediye daha” ve “Hirohito’ya (imparator) ikinci öpücük” notları bulunan bombayı taşıyan uçak, ABD ordusu tarafından “Japonya’nın en büyük silah depolarından birisi” olarak tanımlanan 178 bin nüfuslu Kokura şehrine doğru yola çıkmıştı.

Hava koşulları şehrin kaderini değiştirmişti

O dönem kullanılan radar sistemlerinin başarısızlığı nedeniyle hedefi gördükten sonra bombayı bırakma talimatı alan “Bockscar” mürettebatı 9 Ağustos saat 10.45’te Kokura’ya ulaştığında kentteki askeri yapıların üzerinde büyük bir sis bulutu olduğunu görmüştü. Bu sis bulutunun Kokura’daki hedeflerin vurulmasını imkansız hale getirmesi nedeniyle uçak daha önce 17 olası hedeften biri olarak belirlenen fakat daha sonra hedefler arasından çıkarılan Nagasaki’ye yönelmişti. Nagasaki’ye 8 saatlik uçuşun ardından saat 11.50’de ulaşan “Bockscar”, 2 saatten az yetecek yakıtının kaldığını da göz önüne alarak düğmeye basmış ve "Fat Man" 12.02’de Nagasaki’ye bırakılmıştı. Yaklaşık 64 bin insanın öldüğü saldırının ardından, Japonya teslim olduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Truman pişmanlığını dile getirmişti

ABD’nin Hiroşima ve Nagasaki’ye yönelik atom bombası saldırıları toplamda 200 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine, binlerce insanın da radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu. Saldırılar sırasında dönemin ABD Başkanı Harry Truman, yaşananların hemen ardından yazdığı günlüğünde, “Atom bombası askerlere, askeri tesislere ya da donanmalara yönelik olarak kullanılmalı. Sivillere, kadınlara ve çocuklara karşı değil!” ifadelerini kullanmıştı. Dönemin Ticaret Bakanı Henry Wallace ise Başkan Truman’ın büyük vicdan azabı çektiğini ifade ederek günlüğüne, “100 bin insanı bir anda öldürme fikrine katlanamıyordu. Sürekli kendi kendisine ’onca çocuk’ diyordu” notunu düşmüştü.

9 Ağustos 1945’ten bu yana savaşlarda bir daha atom bombası kullanılmadı.