Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çıkan Nafia-Garaj Yolu Caddesi’nde yol genişletme çalışması başlattı.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çıkan Nafia-Garaj Yolu Caddesi’nde yol genişletme çalışması başlattı.

Ulaşım ve üstyapı imalatlarıyla 2022 yılında çok önemli hizmetlere imza atan Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Şehir Hastanesi bölgesinde yeni yol açımı çalışmaları yapan ve Eken Paşa Caddesi’nin genişliğini 30 metreye çıkararak asfaltlayan ekipleri, şimdi de Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çıkan Nafia-Garaj Yolu Caddesi’nde yol genişletme çalışması başlattı.

Şehir Hastanesi’nin de faaliyete geçmesiyle önümüzdeki yıllarda oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren ekipleri, Nafia-Garaj Yolu Caddesi’ni genişleterek daha konforlu ve güvenli ulaşım yapılmasını sağlayacak.