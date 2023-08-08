Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Nafi Güral Caddesindeki yol boyama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) alt yapısını iyileştirmek ve daha modern bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla Nafi Güral Caddesinde tamamlanan asfalt yol çalışmalarından sonra, trafik akışını düzenlemek ve güvenliği artırmak amacıyla yol çizgi boyamaları da titizlikle gerçekleştirildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, “Bölgenin sanayi potansiyelini artıracak, istihdamı ve ekonomik büyümeyi ve modernizasyonu destekleyen tüm projelere her zaman özveri ile devam edeceğiz. Başta ana caddelerimiz olmak üzere altyapısı tamamlanmış caddelerimizde asfalt yol kaplaması ve yol boyama çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.