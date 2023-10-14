NAFAD ekibi Afet bilinci ve afet hazırlık kültürünü teşvik etmek amacıyla Yavuz Selim İlkokulu’nda afet farkındalık eğitimi gerçekleştirdi ve sonrasında tahliye tatbikatına katıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından ’Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü’ ilan edilen 13 Ekim de NAFAD, koordinasyonundaki çalışmalarla farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Afet zararlarının azaltılması için afet öncesi, sırası ve sonrasına yönelik yapılması gereken çalışmalar için Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın talimatı ile kurularak faaliyetlerine devam eden NAFAD ekibi ilçedeki tüm okullarda öğrencilere afet farkındalık eğitimi veriyor.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının son döneminde başlatılan okul eğitimlerinin kaldığı yerden devam etmesi ve bu öğretim yılı içerisinde de tüm okullarda eğitimlerin tamamlanarak öğrencilerin bilinçlendirilmesinin hedeflediğini belirten Kürşat Başkan Yavuz Selim İlkokulu’ndaki ilk eğitim programına katıldı.

NAFAD Ekip üyeleri ile Yavuz Selim İlkokulu’nda yeni dönemin ilk eğitim programına katılıp minik öğrencilere seslenen Başkan Kürşat Engin Özcan öncelikle NAFAD Ekibini tanıttı. Ekibin kuruluş amacını, görev ve sorumlulukları hakkında kısa bilgilendirme yapan Başkan Özcan öğrencilere, “Burada sizlere eğitim vermek için gelen NAFAD ekibi üyelerini çok iyi dinlemenizi istiyorum. Afet bilgisinin hayat kurtardığı unutmayın. Yaşanmasını hiçbir zaman istemeyiz ancak doğal afetler hayatımızın bir gerçeği. Bu doğal afetleri engelleyemeyiz fakat yapacağımız hazırlıklar sayesinde en az zararla atlatabiliriz. Bu yüzden bu gün burada alacağınız eğitim sizin için çok değerli” dedi.

NAFAD ekip lideri ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Yıldıray Topaloğlu, bu proje ile öğrencilerin afetlerin ilk 72 saatine hazır olmaları, afete hazırlık kültürünün, yaşadıkları mekanlarda afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış şekilleri ile alabilecekleri temel önlemlere ilişkin bilgi ve beceri kazanmaları hedeflendiğinin bilgisini verdi.

NAFAD üyeleri tarafından tüm öğrencilerin eğitimleri tamamlandıktan sonra öğrencilere afet acil durum bilgi kartı dağıtıldı ve ardından sirenlerin çalması ile birlikte tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.