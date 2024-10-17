Nazilli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Nazilli Afet ve Acil Durum (NAFAD) ekibi, Nazilli 50. Yıl Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi ve deprem tatbikatı düzenledi. Etkinliğe Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de katılarak, tatbikata destek verdi.

Tatbikat kapsamında; öğrencilere afet durumlarına karşı hazırlıklı olmanın önemi, deprem anında yapılması gerekenler ve doğru davranış biçimleri anlatıldı. Eğitim sonrasında, öğrenciler ve öğretmenlerle deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrenciler, binanın tahliyesi ve güvenli toplanma alanlarında toplanma gibi uygulamaları başarılı bir şekilde yerine getirdi.

Afetlere karşı hazırlıklı olmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, “Özellikle gençlerimizin bu tür eğitimlerle bilinçlenmesi, toplumumuzun genel afet bilincini artıracak. NAFAD ekibimizin yaptığı çalışmalarla gurur duyuyorum. Nazilli Belediyesi olarak bu tür eğitimlerin yaygınlaştırılması için elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.