Sivas’ta termometreler sabah saatlerinde eksi 5 dereceyi gösterdi. Sıcaklığın düşmesiyle yoğun sis etkili oldu. Sis şehir merkezinde hayatı olumsuz etkilerken yüksek kesimlerde ise ortaya güzel görüntüler çıkardı. Merakum tepesinden bakıldığında Sivas şehir merkezi adeta sis altında kayboldu. Ortaya çıkan sis denizi ise görenleri mest etti. Sis denizini aşan yüksek tepeler görüntüleriyle denizlerde yer alan adalara benzetildi. Kent merkezinin üstünü kaplayan sis tabakasının oluşturduğu sis denizi gün boyu sürdü.

Osmaniye’de yaralı bulunan kızıl şahin ve ak çaylak tedaviye alındı

Osmaniye’de yaralı bulunan kızıl şahin ve ak çaylak tedaviye alındı

Sivas’ta etkili olan yoğun sis, kentin üzerini tamamıyla kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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