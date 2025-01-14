İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesine tek taraflı burun akıntısı şikayetiyle başvuran Aygül Ertürk Şen yapılan tetkikler sonucu nadir görülen bir rahatsızlık olan beyin omurilik sıvısı kaçağı teşhisi aldı. İEÜ Medical Point Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Erdem Eren tarafından yapılan başarılı endoskopik ameliyatla sağlığına kavuştu

İEÜ Medical Point Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Erdem Eren, "Aygül Hanım hastanemize şeffaf bir burun akıntısı şikayetiyle geldi. Tek taraflı ve şeffaf akıntılarda beyin omurilik sıvısı kaçağı ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle hastamıza detaylı görüntüleme tetkikleri yaptık ve özel bir laboratuvar testi uyguladık. Tetkikler sonucunda Aygül Hanım’da beyin omurilik sıvısının burundan geldiğini tespit ettik." dedi.

Tedavi edilmezse beyin zarı iltihabı (menenjit) olabilir

Prof. Dr. Erdem Eren, beyin omurilik sıvısı kaçağının tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek, "Bu tür durumlarda en büyük risk, beyin zarı iltihabı olarak bilinen menenjittir. Menenjit, hayati tehlike yaratabilen ve kalıcı hasarlara neden olabilen ciddi bir enfeksiyondur. Bu nedenle hastalarımıza vakit kaybetmeden ameliyat öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Endoskopik yöntemle kısa sürede iyileşme

Aygül Ertürk Şen’e endoskopik yöntemle gerçekleştirilen başarılı bir ameliyat uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Erdem Eren, "Endoskopik yöntemle burundan girerek, bacağın kas kılıfını veya burun içindeki kıkırdağı kullanarak beyin omurilik sıvısının kaçtığı bölgeyi kapatıyoruz. Bu yöntem sayesinde hastalarımız daha hızlı iyileşiyor ve ameliyat sonrası daha az ağrı hissediyor. Ameliyatla yerleştirdiğimiz yamanın tutması için hastaların 4-5 gün boyunca hareket etmemesi gerekiyor. Ancak endoskopik yöntem sayesinde hastalarımız kısa sürede ayağa kalkabiliyor ve günlük yaşamlarına dönebiliyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Erdem Eren, "Eğer tek taraflı, şeffaf ve kontrolsüz bir burun akıntınız varsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurun. Bu tür akıntılar, beyin omurilik sıvısı kaçağı gibi ciddi bir sorunun belirtisi olabilir. Erken teşhis ve doğru tedavi ile sağlığınızı koruyabilirsiniz." tavsiyesinde bulundu.

"Doktor doktor gezdim"

Aygül Ertürk Şen ise yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Tek taraflı, kontrol edemediğim bir burun akıntım vardı. Özellikle eğildiğimde sanki bir musluk açılmış gibi akıntı oluyordu. Herhangi bir renk değişimi ya da koyulaşma yoktu. Geceleri de geniz akıntısı olarak devam ediyordu ve ağzımda sürekli tuzlu bir tat vardı. Bu şikayetlerle beş farklı doktora gittim ve dört ayrı antibiyotik kullandım. Sinüzit, geç iyileşen bir enfeksiyon ya da alerji dediler. Ama ben vücudumu tanıyorum ve daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Sonunda İEÜ Medical Point Hastanesi’ne geldim ve Murat Bey beni hemen Erdem Bey’e yönlendirdi."

‘Beyin ameliyatı korkusunu güvenle yendi

Murat Bey’in şüphelenmesi üzerine yapılan tetkiklerde beyin omurilik sıvısı kaçağı teşhisi konulduğunu belirten Aygül Ertürk Şen, "İlk başta ne yapacağımı şaşırdım. Beyin omurilik sıvısı kaçağı olduğunu ve ameliyat olmam gerektiğini öğrendiğimde çok korktum. Ama Erdem Bey’in özgeçmişine baktım ve ona güvendim. Ameliyat kararı aldım ve hiç tereddüt etmeden süreci başlattım" dedi.

Ameliyat sonrası hiçbir fiziksel ağrı hissetmediğini ve kısa sürede normal hayatına döndüğünü ifade eden Aygül Ertürk Şen, "Ameliyat sonrası ziyaretime gelenler kesi izini merak ediyordu. Bacağımda olduğunu öğrenince şaşırıyorlardı. Burundan beyin ameliyatı olmama rağmen hiçbir ağrı hissetmedim ve ikinci gün ağrı kesici kullanmayı bıraktım. Şu anda kontrollerim devam ediyor ve normal hayatıma döndüm." şeklinde konuştu.