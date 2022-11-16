Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, yeşil mutabakat eylem planına dahil olmak ve bu sürecin daha etkili uygulanabilmesine katkı sunmak amacıyla “Su Ayak İzi” Eğitimi aldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, yeşil mutabakat eylem planına dahil olmak ve bu sürecin daha etkili uygulanabilmesine katkı sunmak amacıyla “Su Ayak İzi” Eğitimi aldı.

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Songül Kesen ve El Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülbin Fidan koordinesinde, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Uzmanı Çevre Mühendisi Onur Fatih Bulut tarafından verilen eğitim çerçevesinde ürünlerin, firmaların ve bireysel tüketicilerin su ayak izi değerlendirmeleri yapılarak, hesaplama yöntemleri irdelendi. Eğitimde, tekstil sektörüne yönelik hammaddeden başlayıp üretimin son aşamasına kadar su ayak izi çalışmaları uygulamalı olarak yapılıp, detaylı bir şekilde hesaplandı. Yeşil mutabakat anlaşmasının, dünya genelinde yaşanan iklim krizinin etkilerini en aza indirmeyi amaçladığını belirten Uzman Onur Fatih Bulut, “Yeşil mutabakat politikasının temelinde doğa ve çevreye ait kaynakların ölçülü bir şekilde kullanımı vardır. Bu mutabakatın eylem planı sayesinde iklim krizine neden olan şiddetli salınımların azaltılmasının yanı sıra çevresel kirliliği de minimum düzeye indirme stratejisi güdülür. Bu çerçevede ‘Karbon Ayak İzi’ ve ‘Su Ayak İzi’ kavramlarının iyi bilinmesi, hesaplanması ve bireysel yaşam tarzlarının buna göre ayarlanması önemlidir” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Karbon ayak izi ve Su ayak izi tanımları hakkında bilgi veren Uzman Onur Fatih Bulut konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Su ayak izi ise, birim işlemde tüketilen suyun miktarını ve türünü gösteren bir terimdir. Herhangi bir ürün veya hizmetin üretiminde, bir bireyin günlük yaşantısında küçük veya büyük ölçeklerde su ayak izi hesaplama işlemi yapılabilir. Bu işlem sayesinde ne kadar temiz suyun boşa harcandığı, ne kadar su tasarrufu yapılarak aynı işlemin tamamlanabileceği değerlendirilir. Su ayak izini hesaplamak, ne kadar su tasarrufu yapılması gerektiği ve bu durumun üretim sürecine etkileri hakkında bilgi veriyor.”