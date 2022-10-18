Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnsani Yardım Vakfı ve Malatya Uluslararası Öğrenci Derneği (MİSA) iş birliğinde düzenlenen Naat-ı Şerif programı ilgi gördü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnsani Yardım Vakfı ve Malatya Uluslararası Öğrenci Derneği (MİSA) iş birliğinde düzenlenen Naat-ı Şerif programı ilgi gördü.

MABESEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 8 farklı ülkeden öğrenciler naatlar okuyarak ilahiler söyledi. Programda ayrıca, Türk öğrenciler de ilahiler okudu. Naat-ı Şerif programına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı konuşmada, “Peygamberimize övgü, Allah’a yapılan övgüdür. Cenabı Allah diyor ki ‘Ben Peygamberin yüzü suyu hürmetine bu alemi yarattım’ Peygamberimiz de ’Ümmetim cennete gitmeyince ben cennete gitmem’ diyen bir Peygamber ve bizler de onun ümmetiyiz. Kur’an-ı Kerim ilahi kitabımız, bizim rehberimizdir. Bu rehbere bağlı kaldığımız müddetçe, sımsıkı sarıldığımız müddetçe yolumuzu şaşırmayız. Kur’an-ı Kerim’in açıklamasını, tefsirini, yorumunu da Sünnet-i Seniyye dediğimiz Peygamber Efendimizin söz, sohbet, davranış, hal ve hareketleriyle öğreniyoruz. Dolayısıyla Peygamberimizin söz, sohbet, davranış, hal ve hareketleriyle iyi bezenmesek, bazen farkında olmadan yoldan çıkma durumuna geliyoruz. 8 ülkemizden öğrenciler Peygamber Efendimizle ilgili şiirleri, mersiyeleri bizlerle paylaştılar. Ben inanıyorum ki bizim milletimiz ve diğer milletler de Peygamberimizi tanıma noktasında, Sünnet-i Seniyyesini uygulama noktasında azami titizliği ve hassasiyeti gösteriyorlardır. Mensubu olmaktan gurur duyduğum milletimiz hakikaten Peygamber Efendimize çok hassasiyet göstermekte, çok özen göstermekte, çok büyük sevgi göstermektedir. Bizim temennimiz ve dileğimiz odur ki bütün ümmetin aynı hassasiyeti aynı sevgiyi ve muhabbeti göstermeleridir. Peygamberimiz dünyayı şereflendirdikten sonra bir devrim gerçekleşmiş. O dönemde Arabistan’da insanlar köle diye satılıyor, cariye diye satılıyor, soylular, asiller, cariyeler, köleler var. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar da bir asabiyet almış başını gidiyormuş. İslam dini ve Peygamberimizin Sünnet-i Seniyyesini öğrenmediğimiz zaman İslam dinini tam anlamıyla öğrenmiş sayılmayız. Peygamberimizin ahlakını kendimize rehber edinip o yolda yürümemiz lazım. Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği Naat-ı Şerif programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.