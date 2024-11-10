Nilüfer Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Mysia Yolları’nda doğa yürüyüşü düzenledi.

Nilüfer Belediyesi, Mysia Yolları’nın 12 kilometre uzunluğundaki orta zorluktaki Güngören-Kuruçeşme-Kayapa Göleti güzergahında doğa yürüyüşü düzenledi. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yapılan yürüyüşe, 80 doğasever katıldı. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen doğa tutkunları, başlangıç noktasında Atatürk posteri ve pankart açarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle andılar. Katılımcılar, saat tam 09.05’te saygı duruşuna geçerek, İstiklal Marşı okudular.

Yürüyüşe katılanlar güzergah boyunca Nilüfer’in tarihi ve doğal güzelliklerini de keşfetme fırsatı buldular.