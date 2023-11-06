Nilüfer Belediyesi, Mysia Yolları’nın 14 kilometre uzunluğundaki parkurunda doğa yürüyüşü düzenledi. Sonbaharın güzellikleri içinde yürüyen doğa tutkunları, keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Mysia Yolları’nın orta zorluktaki Maksempınar, Fadıllı parkurunda doğa yürüyüşü düzenledi. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü temalı yürüyüşe 80 kişi katıldı. Maksempınar Mahallesi’nde bir araya gelen grup, “Türk milletinin büyük kahramanı Atatürk, kalbimizdesin” yazılı pankart ve Atatürk posteri açarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 85. yılında andı.

Doğa tutkunları daha sonra, 14 kilometre uzunluğundaki parkurda yürüyüşe başladı. Sonbaharın doğada oluşturduğu renk cümbüşü arasında kuş sesleri eşliğinde yürüyen katılımcılar keyifli bir gün geçirdi. Unçukuru ve Ayvaköy mahallelerinden geçen katılımcılar, yürüyüşü Fadıllı Mahallesi’nde tamamladı.