1. Mudanya Kültürel Miras Konferansı: Göbeklitepe’den Myrleia’ya Mudanya Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Konferansın açılışında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Myrleia antik kentindeki kazıların yeniden başlamasına önem verdiklerini, mutlaka gün yüzüne çıkarılması gerektiğini söyledi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kültürel mirasa yönelik birçok çalışma yürüttüklerini, Myrleia antik kentindeki kazıların yeniden başlamasına önem verdiklerini belirterek, "Bununla ilgili imar planı değişikliği, kamulaştırma gibi girişimlerimiz var" dedi.

"1. Mudanya Kültürel Miras Konferansı: Göbeklitepe’den Myrleia’ya" Mudanya Belediyesi ile Mudanya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Mudanya Kent Konseyi işbirliğinde Mudanya Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Konferansa, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, bilim insanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilki düzenlenen konferansın önemini vurgulayarak, Mudanya’nın bilinen tarihinin 2 bin 800 yıl öncesine dayanan bir liman kenti olduğunu, henüz çok küçük bir alanının gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti. Kenti anlamak için tarihine, kültürel mirasına bakmak gerektiğini vurgulayan Başkan Dalgıç, şöyle konuştu:

"Biz Mudanya Belediyesi olarak kültürel mirasımıza sahip çıkılması konusunu dert ediyoruz. Kültürel mirasımızı günümüze kazandırmak için birçok çalışmalarımız var. Özellikle bu antik kentteki kazıların yeniden başlaması bizim için çok önemli. Mutlaka açığa çıkarılmalı. Bununla ilgili imar planı değişikliği, kamulaştırma gibi girişimlerimiz var. Birçok kültür buradan geçiyor, izler bırakıyor. Mudanya olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de işbirliği protokolü yaptık, Dereköy’deki kilisenin restorasyonuna başlamak üzereyiz. Uğur Mumcu Kültür Merkezi’ni tekrar hizmete sokacağız. Mudanya’nın her yeri, taşı, toprağı tarih... Tarihi kültürel mirasımızın yanında, somut olmayan kültürel mirasımız zeytin, üzüm de bizim için çok önemli. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Mudanya Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin hazırladığı serginin de açıldığı konferansta, bilim insanları Göbeklitepe’nin ritüel dünyasından İznik’in dini merkez konumuna, Myrleia’nın kültürel hazinelerine kadar uzanan ve insanlık tarihine ışık tutan paylaşımlarda bulundular.