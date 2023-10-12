Mudanya Belediyesi; Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda bu yıl da ödüle layık görüldü.

Her yıl Mudanya’ya ödül getiren Mudanya Belediyesi,2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni turizme kazandırmak üzere başlattığı arkeopark projesi ile Tarihi Kentler Birliği Süreklilik Ödülü’nün sahibi olacak.9 proje, 9 uygulama, 9 süreklilik ve 7 başarı ödülünün verileceğitören Kasım ayında Ankara’da yapılacak. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Myrleia ile ilgili bilgilendirme panolarının, yürüyüş yollarının, çocukların tarihe dokunabileceği laboratuvarların bulunacağı Myrleia Arkeoparkı, Mudanya ve Bursa turizmine büyük katkı sağlayacak. Mudanya korunan tarihiyle yaşayan bir kent olmaya devam edecek” dedi.