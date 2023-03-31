Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen, MYP’nin seçimlere kendi amblemi ile gireceğini söyledi.

’Her şey değişecek’ parolası ile yola çıktıklarını ifade eden Göçmen, "Bir şey değişecek her şey değişecek, parolasıyla yarım kalmış hayalleri hayata geçirmek adına yola çıkan Milli Yol mensupları tek basına seçime giriyor" dedi.

MYP’ye yapılan ziyaretler karşısında duruşlarında değişim olmadığını aktaran Genel Başkan Yardımcısı Göçmen, "Hiç bir ittifakta yer almayarak kirli siyaseti ve seçimlerin hizmet yolu olmaktan çıkarılıp, iktidarda olma savaşı verilmesine karşı çıkarak ve bir çok randevuyu geri çevirip bir çok görüşmede de misafirperverlik yaparak partileri ağırlayıp yolcu ettikten sonra karar alan genel merkez divan başkanlığı, hiç bir ittifaka girmeyerek Muhsin’i bir duruş sergileyerek tek başına seçime girme kararı aldı" diye konuştu.