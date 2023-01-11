Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun Kahramanmaraş’ta görülen davanın tuhaf bir sürece doğru evirilmiş olduğunu belirterek, "Dava derdest edilmiş durumda. Türkçesi ise dosyanın kapatılması. Görünen o ki, Muhsin Yazıcıoğlu dosyası kapatılmak istenmektedir." dedi.

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun Kahramanmaraş’ta görülen davanın tuhaf bir sürece doğru evirilmiş olduğunu belirterek, "Dava derdest edilmiş durumda. Türkçesi ise dosyanın kapatılması. Görünen o ki, Muhsin Yazıcıoğlu dosyası kapatılmak istenmektedir." dedi.

MYP Genel Başkanı Remzi Çayır, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun Kahramanmaraş’ta görülen davasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen ile birlikte Kırşehir Teşkilatını ziyaret etti. Teşkilat üyeleri tarafından karşılanan Çayır, yaptığı açıklamada, "Ana dava olan suikast davası ile ilgili bir gelişme henüz yok. Helikopterde bulunan rahmetli genel başkan olmak üzere herkesin kanında karbon monoksit oranı yüksekliği söz konusu bu ise ana dosyada var. Dava derdest edilmiş durumda. Türkçesi ise dosyanın kapatılması. Görünen o ki, Muhsin Yazıcıoğlu dosyası kapatılmak istenmektedir. "dedi. Yazıcıoğlu davasının kapatılmaya çalışılmasına itiraz ettiklerini ifade eden Çayır, "Dava 14 yıldır kapalı. Dosya kapatılmamaya çalışılsaydı Sinan Ateş öldürülmezdi. Yazıcıoğlu’nun davasının kapatılmasına Alperenler, Milli Yol Partisi ve ülkenin delileri izin vermeyecek" diye konuştu.

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili herkesin şeffaf olması gerektiğini aktaran Çayır, şöyle devam etti: "İşi başkalaştırıyorlar. Suskunluğumuz asaletimizden. Yok efendim FETÖ’cüler yapıyor, gibi söylemler eski siyasetin Hacivat-Karagöz oyunu. Bir insanın hayatından bahsediyoruz. Bir ülkücünün Ankara’nın ortasında öldürülmesinden bahsediyoruz. Hala zamanınız var. Yapanlar ile ilgili sonu nereye varırsa varsın gereğinin yapılması yönünde ortaya bir konulursa kendi ve Türkiye kazanır. Muhsin Yazıcıoğlu davası kapatıldığında biliniz ki Türkiye’de faili meçhuller çoğalacak. Muhsin Yazıcıoğlu davasını aydınlatır, Sinan Ateş’i öldürenlerin arka planını ortaya çıkarırsak gelecekten emin şekilde de yaşam hakkını elde ederiz."

"MYP Kendi adayı yanı sıra ittifaklara da açık"

Milli Yol Partisi’nin ülkücü Cumhurbaşkanı adayını çıkarma planları yanı sıra ittifaklara da açık olduğunu aktaran Çayır, "MYP, 10 Nisan sonrası yapılacak bütün seçimlere katılmaktadır. Birçok parti ile görüşüyoruz. Mümkünse ülkücü bir adayla milletin huzuruna çıkmayı planlıyoruz. Olabilirse 6-7 parti ile birlikte seçimlere girme yeterliliği almış hatta parlamentoda temsil edilen partilerle birlikte bu işi becerirsek ne ala böyle bir fikir ve yaklaşımımız var." diye konuştu.