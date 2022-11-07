Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Kılıçdaroğlu’nun önce davetli olmadığı Amerika, sonrasında tefecilerin merkezi Londra’da çeşitli arayışlara girmesi son derece yanlış olmuştur. Türkiye’de tamamen yeni bir muhalefete duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Ne CHP ne altılı masaları bu memleketin sorunlarını çözemez” dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Kılıçdaroğlu’nun önce davetli olmadığı Amerika, sonrasında tefecilerin merkezi Londra’da çeşitli arayışlara girmesi son derece yanlış olmuştur. Türkiye’de tamamen yeni bir muhalefete duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Ne CHP ne altılı masaları bu memleketin sorunlarını çözemez” dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Türkiye’de tamamen yeni bir muhalefet yapılanmasına ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, CHP ve altılı masanın Türkiye’nin sorunlarını çözebileceğini düşünmediğini ifade etti. Muhalefet partilerine yönelik konuşan Yılmaz, “Muhalefet, AK Parti’den ayrılma herhangi bir değer ifade etmeyen isimlerle bir araya gelerek ülkenin sorunlarını çözeceğini düşünüyorsa bu sadece boş bir kuruntudur. Kılıçdaroğlu’nun önce davetli olmadığı Amerika, sonrasında tefecilerin merkezi Londra’da çeşitli arayışlara girmesi son derece yanlış olmuştur. Türkiye’de tamamen yeni bir muhalefete duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu çerçevede seçimlerden önce muhalefete de muhalif olacak yeni bir cephe açılması beklenmelidir. Halkın talebi de esasen bu yöndedir. Ne CHP, ne altılı masaları bu memleketin sorunlarını çözemez. Bizim düşmanımız ne Yunanistan ne de Suriye’dir, esas düşmanlar bu ülkeleri silahla donatanlardır” ifadelerini kullandı.