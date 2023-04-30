Milli Yol Partisi (MYP) Kırşehir İl Başkanlığı 14 Mayıs seçimleri öncesinde Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen ile saha çalışmalarına hız verdi. İl Başkanı Nazım Geçkin, 93 ruhuyla Kırşehir’de Muhsin Yazıcıoğlu ateşini yakacaklarını söyledi.

Geçkin açıklamasında; "Milletvekili adayımız ve Genel Başkan Yardımcımız Şevket Göçmen ile birlikte kaybettiğimiz ’Yazıcıoğlu ruhunu’ toplumumuza yeniden anlatıyoruz. İnandığımız 93 ruhuyla toplumumuzu da yeniden inşa edeceğiz" dedi. Milletin yarım kalmış her hayalini gerçeğe dönüştüreceklerini aktaran Geckin açıklamasında; "MYP milletin hayallerini iktidarı ile hayata geçirecek. Muhsin başkanın emanetçileri halka gerçekleri tümüyle aktarma görevini yürütüyor. Huzur, refah ve barış içerisinde bir dünya ve Türkiye hayalimiz gerçekleşecek" diye konuştu. Kırşehir halkının beklentilerine cevap verdiklerini anlatan Geckin açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Kırşehir için projelerimizi halkımıza kapı kapı gezerek anlatıyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerini üstte tutuyoruz. Onların sorunlarını kendi evimizde hissediyor ve çözümlerimizi de ona göre hareket ederek buluyoruz. İnşallah yaklaşan seçimlerde halkımız tercihini doğru ve dürüst olandan yana yapar."