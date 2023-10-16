Kavak Meslek Yüksekokulu(MYO) öğrencilerine "İnovasyon Semineri" veren Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, inovasyonun önemini anlatarak, “Değişim ve gelişim şart” dedi.

Samsun Üniversitesi Kavak MYO Seminer Salonu’nda düzenlenen seminere öğretim üyeleri ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mak. Müh. Kadir Gürkan’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde öğrencilere inovasyonun tanımı, kelime anlamı, dünyadaki, Türkiye’deki ve bölgedeki sektörel inovasyon örnekleri ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Öğrencilerin yönelttikleri soruları da cevaplayan Kadir Gürkan, “İnovasyon artık hayatımızın önemli bir parçası. Günümüzde inovatif düşünme kültürüyle değişime ve gelişime açık, sorgulayan kişiler üretici düşünerek birçok alanda inovasyon yapıyorlar ve bu yapılanların sonucunda da topluma daha fazla yarar sağlıyorlar. Bizler de hayatımızın her alanında değişime ve gelişime açık olmalıyız" diye konuştu.

Kadir Gürkan toplantıyla ilgili ayrıca, "MMO Samsun Şube olarak kendi meslek disiplinlerimiz konusunda gençlere yönelik bilgilendirme toplantılarına devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Seminerin sonrasında Kavak MYO Müdürü Doç. Dr. Bilal Sungur, Kadir Gürkan’a teşekkür belgesi sundu.